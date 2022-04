Leclerc prende il largo: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Australia

SportFair

Il Predestinato vince ancora! Charles Leclerc, dominatore assoluto sin dal primo giro, nonostante qualche brivido a seguito delle safety car, ha ottenuto oggi la vittoria al Gp d’Australia, lasciandosi alle spalle Perez e Russell. Domenica amara per Max Verstappen che al 40° giro è stato costretto al ritiro a causa di un problema con la sua monoposto, registrando così il secondo ritiro in 3 gare in questo inizio di stagione.

Sorride invece la Mercedes, che nonostante i problemi è riuscita a piazzarsi con i migliori, con Russell sul podio e Hamilton appena fuori, 4°. Leclerc, con la vittoria di oggi ed il punto per il giro più veloce, si conferma leader della classifica piloti, prendendo il largo dai suoi avversari.

La nuova classifica piloti di F1

1. Leclerc 71

2. Russell 37

3. Sainz 33

4. Perez 30

5. Hamilton 28

6. Verstappen 25

7. Ocon 20

8. Norris 16

9. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1