Leclerc derubato a Viareggio, il racconto di Charles: “non è andato così liscio come ho letto”

E’ iniziato, finalmente, l’attesissimo weekend di gara di Imola. I piloti sono attualmete in pista per la prima sessione di prove libere del Gp dell’Emilia Romagna, che si prospetta appassionante.

Un episodio spiacevole ha rovinato la settimana magica di Charles Leclerc: mentre si trovava a Viareggio, infatti, il monegasco della Ferrari, leader della classifica piloti, è stato derubato del suo orologio, un Rolex di lusso.

Nelle conferenze stampa di questa mattina Leclerc ha parlato anche di questo spiacevole episodio: “non entrerò troppo nei dettagli, non è stata una bella esperienza, ma non posso dire molto di più. Ovviamente tutto sta andando avanti con la polizia e stanno cercando di trovare i ladri. Non è andato tutto così liscio come ho letto. Nel complesso sto bene ed ora sono completamente concentrato sul fine settimana. Questo non mi danneggerà durante questo fine settimana”.