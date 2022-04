Leclerc con i piedi per terra: “i punti si danno domenica”, l’analisi di Sainz e la delusione di Verstappen

SportFair

Grandissimo spettacolo nelle qualifiche del GP d’Australia, appuntamento del campionato di Formula 1. Giro finale perfetto di Leclerc che partirà in pole position. Al secondo posto Max Verstappen, poi Sergio Perez. Quinto Lewis Hamilton, nono l’altro ferrarista Sainz. Al termine delle qualifiche hanno parlato i protagonisti.

Leclerc: “devo dire che ho piazzato un bel giro, forse potrei dire anche di più, dato che qui ho sempre sofferto. Evidentemente questo tracciato non si addice alle mie caratteristiche di pilota. Ad ogni modo ho spinto al massimo, dopo tre sessioni di prove libere nelle quali ho pasticciato un po’ troppo e non ero mai riuscito a mettere assieme il giro ideale. Ci sono riuscito al momento giusto, ovvero nell’ultimo tentativo della Q3, per cui ora mi godo questa sensazione grandiosa. Partire davanti a tutti è un ottimo inizio ma non garantisce nulla. La pista è davvero bella da guidare, ma sappiamo anche come le Red Bull siano particolarmente veloci. Lo abbiamo visto nella FP2 di ieri quando provavano la simulazione di passo gara con il carico di carburante. Ma, allo stesso modo, siamo stati sorpresi dalla nostra performance, per cui vedremo domani in gara. Sarà fondamentale partire bene e tenere duro”.

Sainz: “oggi ero in lotta per la pole, ma nella Q3 ho preso la bandiera rossa e non ho potuto avere un tempo utile. Nel secondo run ho avuto un problema nell’avviare la macchina e siamo scesi in ritardo in pista. Una situazione per noi negativa, visto che facciamo fatica a scaldare subito le gomme. Sono stato costretto ad affrontare l’ultima tornata con le mescole fredde, rischiando di andare a muro in più di una circostanza. E’ stato un disastro, tutto quello che poteva andare storto è andato storto”.

Verstappen: “non sono contento, sensazioni negative alla guida ed è una caratteristica di questo fine-settimana per quanto mi riguarda. Il secondo posto è un buon risultato, ma il nostro target era un altro. Probabilmente nel passo gara va un po’ meglio, ma sono deluso. Speriamo che in gara vada meglio. Vedremo domani, è positivo avere due macchine al 2° e 3° posto e speriamo di avere il passo per mettere pressione”.

Perez: “in Q1 e Q2 le cose stavano andando bene. Sappiamo che dopo la bandiera rossa è sempre difficile proseguire di slancio. Un po’ mi pento della strategia che abbiamo usato nel Q3 con le gomme, però il terzo posto è comunque una solida posizione di partenza per la gara di domani”.