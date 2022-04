Lazio-Milan, grandi proteste dei rossoneri per un fallo di mano di Luis Alberto | VIDEO

SportFair

Lazio e Milan sono in campo per il big match della 34esima giornata del campionato di Serie A, si affrontano due squadre in lotta per obiettivi importanti. La squadra di Maurizio Sarri è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League ma non potrà permettersi passi falsi, i rossoneri puntano lo scudetto e sono chiamati a rispondere alla vittoria dell’Inter contro la Roma.

Partenza sprint delle Lazio, la partita si sblocca dopo 4 minuti: molto bravo Milinkovic-Savic che mette in area un pallone pericoloso, Immobile non sbaglia. Il Milan ci prova e, nel finale del primo tempo, protesta. Luis Alberto tocca con la mano in area di rigore, l’arbitro non viene nemmeno richiamato dal Var e si continua a giocare. Tanti dubbi e proteste dei rossoneri.