Lazio-Milan 1-2, le pagelle di SportFair: la squadra di Pioli alza i ‘Tonali’ nella ripresa e non molla lo scudetto

Il Milan ha vinto contro la Lazio e la corsa scudetto è ancora apertissima. Il posticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A si è concluso sul risultato di 1-2, i punti in classifica per i rossoneri sono 74, due in più dell’Inter che dovrà recuperare la partita contro il Bologna. La gara Milan-Lazio è stata nel complesso equilibrata: nei primi minuti meglio i padroni di casa, poi la reazione degli ospiti. La Lazio si affida a Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni, il tecnico Pioli risponde con Giroud, Messias, Leao e Brahim Diaz. La gara si sblocca dopo 4 minuti: errore della difesa del Milan, assist di Milinkovic e gol di Immobile. Il portiere Strakosha rischia, prende il pallone con le mani fuori area, la punizione del Milan non è pericolosa. Al 39′ le proteste del Milan per un fallo di mano di Luis Alberto in area di rigore, l’arbitro non fischia. Nel secondo tempo è un grande Milan, la squadra di Pioli trova il pareggio con Giroud su grande giocata di Leao. Nel finale il forcing e diverse occasioni, ma la Lazio si salva. Fino al 93′ quando Tonali sigla il gol del definitivo 1-2, decisivo anche l’ingresso di Ibra.

Lazio-Milan, le pagelle di SportFair

Lazio (4-3-3):

Strakosha voto 6.5: un grande rischio nel primo tempo con il tocco di mano fuori dall’area di rigore. Viene (giustamente) solo ammonito. Bravo su Leao.

Lazzari voto 6: non riesce sempre a contenere la velocità degli esterni rossoneri.

Patric voto 6: in qualche occasione si lascia scappare gli attaccanti del Milan.

Acerbi voto 5: non riesce a contenere Leao in occasione del gol di Giroud. Sbaglia sul gol di Tonali.

Radu voto 5: fisicamente non è in condizione e non riesce a fermare gli avversari.

Milinkovic-Savic voto 6.5: giocata decisiva sul gol di Immobile, poi si fa vedere troppo poco.

Leiva voto 6: perde un pallone pericoloso, viene ammonito e lascia il campo.

Luis Alberto voto 5.5: rischia tantissimo con un tocco di mano in area di rigore, l’arbitro lo grazia.

Felipe Anderson voto 6.5: una grandissima giocata nel primo tempo, lancia i compagni con facilità.

Immobile voto 7: in zona gol è come pochi, sigla il gol del vantaggio.

Zaccagni voto 6.5: meglio in fase di copertura, salva un gol già fatto. Non incide in attacco.

All.: Maurizio Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Luiz Felipe s.v., Akpa Akpro, Cabral, Kamenovic, Romero, Hysaj s.v., Moro, Cataldi 6, Marusic 5.5, Basic 6.

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 6.5: uscita decisiva su Immobile, controlla la porta con grande sicurezza.

Calabria voto 6: la solita partita di grande sostanza.

Kalulu voto 5: forse la peggiore prestazione da quando indossa la maglia del Milan. Troppe sbavature, disattento in occasione del gol di Immobile.

Tomori voto 5: male in occasione del gol di Immobile, poi viene anche ammonito.

T. Hernàndez voto 6: commette un errore sul gol della Lazio, poi migliora con il passare del tempo.

Tonali voto 7.5: partita di grande personalità e qualità. Calciatore universale. Sigla un gol di fondamentale importanza.

Kessie voto 5.5: non copre bene sul gol della Lazio, sbaglia altri appoggi.

Messias voto 6.5: salta l’uomo con facilità ed è uno dei più pericolosi.

Brahim voto 6: potenzialmente è uno dei più forti, ma non si applica.

Leao voto 7.5: è l’unico che può tenere a galla il Milan, devastante sul gol di Giroud.

Giroud voto 6.5: salva la prestazione con il gol del pareggio.

All: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Ibrahimovic 6.5, Rebic 6, Romagnoli, Lazetic, Krunic 6, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. s.v.