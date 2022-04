Laureus, tutti i premiati: dalla Nazionale italiana a Valentino Rossi, da Verstappen a Tom Brady

SportFair

Arrivano altri premi per l’Italia ai Laureus, gli Oscar dello Sport. E’ stata una stagione bellissima per i colori italiani, sono stati raggiunti traguardi importanti. Sono stati premiati gli Azzurri di Roberto Mancini per la vittoria dell’Europeo e Valentino Rossi. L’Italia è la squadra dell’anno, si tratta della seconda volta per la Nazionale italiana, la prima in occasione del Mondiale 2006. “Questo premio eccezionale va condiviso con lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i giocatori protagonisti di un ottimo lavoro”, ha detto Mancini.

Valentino Rossi è stato premiato con il “Laureus Sporting Icon Award”. Nel corso della sua carriera il Dottore ha conquistato 8 nominations ai Laureus Awards. “Ho già ricevuto due premi dalla Laureus Academy, quindi devo ringraziare tutti per questo. Sono stato fortunato perché ho ottenuto grandi risultati nella mia carriera. Le vittorie di sicuro sono importanti, ma penso che la cosa più significativa è che molte persone conoscono la MotoGP e hanno iniziato a seguire il motociclismo grazie a me. Sono molto orgoglioso di questo perché il motociclismo è lo sport che amo” ha detto il Dottore.

Max Verstappen, premiato con il “Laureus World Sportsman of the Year” (Sportivo dell’anno) per la vittoria del Mondiale di Formula 1; la velocista olimpica giamaicana Elaine Thompson-Herah, premiata con il “Laureus World Sportswoman of the Year Award” (Sportiva dell’anno); la tennista Emma Raducanu, con il “Laureus World Breakthrough of the Year Award” (Rivelazione dell’anno). A Tom Brady è stato consegnato il “Laureus Lifetime Achievement Award” (Premio alla carriera). Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha vinto invece il “Laureus Academy Exceptional Achievement Award” per la sua capacità realizzativa.

LAUREUS 2022, TUTTI I PREMIATI