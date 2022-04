L’allenatore Hoddle contro Lukaku: “dovrebbe guardarsi allo specchio e dimagrire…”

SportFair

Romelu Lukaku è finito nel mirino della critica, il belga non è riuscito a trascinare il Chelsea verso importanti obiettivi. Il sacrificio economico dei Blues per strappare il calciatore all’Inter non è stato ripagato dalle prestazioni, dopo un buon impatto l’attaccante è finito indietro alla gerarchie dell’allenatore Tuchel. L’ex Inter è subentrato nel secondo tempo nella sconfitta dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid e la sua prestazione non è stata considerata all’altezza, in particolar modo è finito nel mirino della critica per la sua condizione fisica.

L’allenatore Glenn Hoddle, ex Chelsea dal 1993 al 1995 è stato durissimo: “il problema di Lukaku non è Thomas Tuchel, non è legato allo stile di gioco del Chelsea. No, deve guardarsi allo specchio. Ha bisogno di dimagrire e di rimettersi in forma. Non ha senso sollevare pesi in palestra. Quando scende in campo, non sembra qualcuno che avrà un impatto sulla partita. Non è più il Lukaku di prima di queste affermazioni, non più il giocatore che era prima dell’infortunio”, ha detto al Daily Mail.