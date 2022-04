Lega Serie A, il presidente Casini: “la tv russa ha oscurato Milan-Bologna e ‘Imagine’ prima di Juve-Inter”

SportFair

E’ andata in scena l’assemblea della Serie A. Il Presidente della Lega Lorenzo Casini ha aperto la riunione odierna ringraziando le Società per le iniziative intraprese per promuovere la pace, incluso il messaggio lanciato in tutto il mondo durante l’ultimo turno di campionato. “L’iniziativa promossa dalla Lega con la partnership della SIAE e l’aiuto di Sony music publishing, di far cantare IMAGINE dall’artista ucraina Kateryna Pavlenko e dall’artista italo-brasiliana Gaia, ha mandato un messaggio di pace in tutto il mondo. E’ in corso una riflessione sulla trasmissione televisiva in Russia delle nostre partite. Alcune leghe europee hanno scelto di non trasmettere in quei territori, altre ritengono sia importante continuare a diffondere un segno di pace e sensibilizzare la popolazione russa. La canzone IMAGINE cantata prima di Juventus-Inter ha raggiunto il suo obiettivo, ma è stata bloccata in Russia. Stiamo discutendo sulla linea da tenere nelle partite trasmesse sul territorio russo dove è stata anche oscurata Milan-Bologna”.

Il Presidente Casini è intervenuto poi in conferenza stampa al termine della riunione. “Ho ringraziato la Società Atalanta – ha esordito Casini – per il lavoro svolto nell’identificazione di chi si era reso responsabile di cori da sanzionare e ho ribadito che la Lega sarà sempre più impegnata con le Istituzioni e le autorità nel combattere duramente il fenomeno del razzismo, che fa male al nostro sport e all’intera società”.

“Attiveremo un gruppo di lavoro per elaborare proposte a sostegno non solo delle squadre nazionali, ma di tutto il sistema calcio” – ha proseguito il Casini – “La Serie A negli anni, lo hanno ricordato diversi Presidenti, ha sempre lavorato e proposto iniziative di riforma anche sul settore giovanile, sulle seconde squadre e sui vivai, quindi esistono già una serie di progetti pronti. Ci sono l’auspicio e l’aspettativa che queste proposte possano essere recuperate e perfezionate. E’ un tema dell’intero sistema calcio, di come i giovani vengono formati e portati fino alla prima squadra. Abbiamo subito deliberato anche di mettere a disposizione della Nazionale i giocatori per uno stage e per eventuali amichevoli nel prossimo mese di Novembre, quando si fermerà il campionato”.

“Sulle Licenze Nazionali il gruppo di lavoro della Lega sta proseguendo – ha informato Casini – e venerdì avrà un incontro tecnico istruttorio con i tecnici della Federazione. La FIGC ha dato ampia disponibilità a lavorare insieme e colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Gravina. È giusto seguire un percorso verso forme di gestione, da introdurre con gradualità, che rendano il calcio finanziariamente più sostenibile e più sano”.

All’ordine del giorno, tra i diversi temi, anche l’adeguamento dello Statuto della Lega Serie A ai Principi Informatori federali: “ho parlato in questi giorni con tutte le Società, con il Presidente Gravina e il Commissario ad acta – ha spiegato il Presidente Casini – Il clima è disteso e collaborativo”.