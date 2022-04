La Roma si arrende al Bodo Glimt in Conference, tutto aperto tra Lipsia e Atalanta in Europa League

SportFair

Serata poco soddisfacente per le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee. L’Atalanta non è riuscita a portare a casa la vittoria nella sfida di oggi, valida per il primo turno dei quarti di finale di Europa League, contro il Lipsia.

Muriel ha portato in vantaggio i bergamaschi, e Musso ha parato un calcio di rigore, ma Zappacosta, nel tentativo di spazzare via la palla, l’ha messa nella sua rete, regalando così al Lipsia il gol del pareggio. Tutto rinviato al match di ritorno, dunque.

Storia differente invece in Norvegia, dove la Roma ha affrontato il Bodo Glimt per il primo turno dei quarti di finale di Conference League. I giallorossi si sono portati in vantaggio con Pellegrini nel primo tempo, ma al rientro in campo dall’intervallo i padroni di casa hanno ribaltato il risultato, vincendo così 2-1. La Roma dovrà lavorare sodo in vista del match di ritorno della prossima settimana per sperare di staccare il pass per le semifinali.