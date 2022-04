La lite con Pol Espargaro e le difficoltà in pista: il sabato nero di Pecco Bagnaia in Argentina | VIDEO

SportFair

Il weekend del Gp d’Argentina non è iniziato nel migliore dei modi per Pecco Bagnaia. Il ducatista fatica ancora a trovare il feeling giusto con la sua Desmosedici e lo ha fatto vedere sin dalle prime prove libere.

Il ritardo dei materiali e il nuovo programma, che ha costretto gli organizzatori a cancellare le attività della giornata del venerdì, non è stato d’aiuto a Bagnaia, che ieri ha mostrato un po’ di nervosismo in pista.

Durante le FP2, infatti, il ducatista se l’è presa con Pol Espargaro, applaudendolo al suo rientro ai box poichè “è il primo che si lamenta delle scie e poi è il primo che le prende le scie“.

In Q1, poi, Bagnaia ha avuto un problema con la sua moto a seguito del quale non ha nascosto la sua frustrazione e la sua rabbia, e non è riuscito ad accedere alla Q2.

“Purtroppo non sono riuscito ad essere abbastanza veloce. Solitamente il venerdì è la giornata che mi permette di capire in che direzione lavorare per il fine settimana e con questo programma più compatto ho avuto meno tempo a disposizione. Abbiamo un buon passo, ma con la gomma nuova non riesco ad essere veloce. Fortunatamente avremo ancora 40 minuti domattina nel warm up per poter lavorare e abbiamo già individuato su quali aspetti possiamo migliorare. Non sarà una gara facile, ma speriamo di poter fare una bella rimonta”, ha afferamto a fine giornata.

“Non ho tanto da dire. Sono stato lento, questa è la verità. Soprattutto in condizione di qualifica, quindi alla fine della FP1 ed in Q1, non sono riuscito ad essere veloce con la gomma nuova, mentre con quella usata riesco ad essere costante e rapido. Non è la prima volta che mi succede, sappiamo già un po’ come reagire a questa cosa, perché il Sachsenring l’anno scorso è stato una lezione da questo punto di vista. Tra l’altro sto facendo un po’ fatica con gli avvallamenti in pista e anche lì sappiamo cosa fare, visto che quello che avevamo fatto ad Austin nel 2021 mi aveva portato ad essere un po’ più comodo sulla moto. Per domani abbiamo delle buone idee, che potranno aiutarmi, ma la realtà di oggi è che sono stato abbastanza lento“, ha aggiunto.

“La situazione è uguale per tutti, gli altri sono stati più bravi di me ad adattarsi prima. Io forse ci metto sempre quel po’ di più ad arrivare a trovarmi bene. Il venerdì mi serve molto anche per questo, quindi oggi abbiamo dovuto fare un lavoro un po’ compresso ed ho cercato di farlo nel miglior modo possibile. E secondo me siamo riusciti ad essere veloci in ottica gara. Il problema è stato per la qualifica, perché non sono riuscito a sfruttare per niente il grip in più della gomma nuova. Quello è stato un guaio. Per la gara non sarà facile, perché Aleix Espargaro e Vinales vanno molto forte. Il nostro passo è abbastanza buono, ma domani ci sarà sicuramente da fare un altro step in avanti“, ha affermato ancora.

Bagnaia è poi tornato sul suo nervosismo: “anche in altre occasioni ho avuto giornate difficili. La differenza è che non avevo le telecamere nel box. Generalmente, però, quando sono nervoso, la situazione è quella lì quasi sempre. Mi dispiace di aver dato questa impressione, anche se alla fine siamo tutti umani, quindi quando si è nervosi si fanno anche delle cose sbagliate. Ho chiesto scusa agli altri piloti, ma l’anno scorso ci sono state situazioni in cui ero anche più nervoso. Oggi era abbastanza nella norma. Era più delusione verso me stesso, per essere andato piano“, ha concluso.