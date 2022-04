La Juventus in finale di Coppa Italia: Fiorentina ko allo Stadium

SportFair

Lo Stadium è in festa per la vittoria della Juventus sulla Fiorentina nel match di ritorno di semifinali di Coppa Italia. I bianconeri, scesi in campo col ‘vantaggio’ della vittoria fuori casa del match di andata, non hanno commesso oggi troppi errori in campo e hanno lottato per assicurarsi il pass per la finalissima dell’11 maggio contro l’Inter.

Il match si è sbloccato al 32′ con la rete di Bernardeschi. Al 69′, poi, è stato annullato un gol a Rabiot, ma i bianconeri non si sono mai rilassati troppo. Nonostante i tentativi della Fiorentina di ribaltare il risultato del match, i bianconeri hanno lottato fino alla fine, trovando il gol del raddoppio al 94 con Danilo che è risucito ad andare a rete grazie ad una magia di Cuadrado. La Juventus, dunque, raggiunge l’Inter in finale.