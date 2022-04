La Fiorentina fa viola il Napoli, gli ospiti devastanti in contropiede: Spalletti frena la corsa scudetto

SportFair

Continua la lotta scudetto nel campionato di Serie A, la corsa al primo posto è sempre più emozionante. Nell’anticipo l’Inter ha conquistato tre punti preziosi contro l’Hellas Verona, si tratta della seconda vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi che ha ritrovato tranquillità. In attesa della partita del Milan, è sceso in campo il Napoli contro la Fiorentina. La partita della squadra di Luciano Spalletti non è stata all’altezza, continua la stagione sorprendente della compagine di Italiano.

Spalletti si affida al tridente Osimhen, Insigne e Politano, la Fiorentina gioca a viso aperto e si schiera con Cabral, Nico Gonzalez e Saponara. I padroni di casa provano a tenere il pallino del gioco, gli ospiti non rinunciano.

La gara di sblocca dopo 29 minuti con un gol di Nico Gonzalez. Nella ripresa Spalletti si gioca le carte Lozano e Mertens, è proprio il belga a pareggiare i conti. La Fiorentina sale in cattedra e trova due gol bellissimi con Ikone e Cabral nel giro di 6 minuti. Osimhen la riapre, ma è troppo tardi. Finisce 2-3 e il Milan può scappare.