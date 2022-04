La Fiorentina fa sfumare un altro scudetto al Napoli? I viola sono la bestia nera, dall’hotel alla partita di oggi

SportFair

La 32esima giornata del campionato di Serie A rischia di condannare il Napoli verso la corsa scudetto. A sei giornate dal termine, la classifica è ancora cortissima ma il Milan ha la possibilità di scappare e l’Inter è in grande risalita dopo le due vittorie consecutive contro Juventus e Hellas Verona. La gara contro la Fiorentina si è conclusa sul risultato di 2-3, la compagine di Italiano continua a confermarsi in grande spolvero e lotta per la qualificazione in Europa.

La Fiorentina passa in vantaggio con un gol di Nico Gonzalez. Nel secondo tempo entra Mertens e pareggia i conti. Poi i viola si scatenano in contropiede con Ikone e Cabral, nel finale inutile il gol di Osimhen.

La Fiorentina continua a confermarsi la bestia nera del Napoli, il club viola potrebbe aver condannato il Napoli nella lotta scudetto, per la seconda volta consecutiva nel giro di poche stagioni. Il precedente non fa ben sperare. Era la stagione 2017/2018 e il Napoli era reduce dalla vittoria sul campo della Juventus con il gol di Koulibaly. La squadra di Sarri si presentava a Firenze con un punto di svantaggio dai bianconeri, la partita è stata senza storia e si è conclusa sul risultato di 3-0 per la Fiorentina, condannando gli azzurri nella corsa al titolo.

“Purtroppo abbiamo perso lo Scudetto in hotel, avrei preferito farlo in campo”, aveva detto Sarri con riferimento alla vittoria della Juve a San Siro contro l’Inter, in una gara segnata dalle polemiche per l’arbitraggio. Adesso la situazione potrebbe ripetersi, i tifosi del Napoli sperano in un finale diverso…