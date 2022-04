La figlia di Mihajlovic posticipa le nozze: “non è il momento di festeggiare”

SportFair

Sinisa Mihajlovic è stato costretto ad un nuovo ricovero, l’allenatore del Bologna continua la lotta contro la leucemia. La squadra è concentrata sulla stagione in corso, con l’obiettivo di raggiungere la salvezza al più presto. Il serbo continua a seguire la squadra nonostante le cure e prepara le partite nei minimi dettagli.

Nel frattempo la figlia, Virginia Mihajlovic, ha deciso di posticipare le nozze programmate a breve. La conferma è arrivata direttamente dalla ragazza ai suoi follower. “Per ovvi motivi io ed Alessandro abbiamo deciso di posticipare il nostro matrimonio, in questo momento non sono felice, tranquilla e serena al 100% ed è stato giusto così. Matrimonio è festa e ora come ora non ho voglia di festeggiare nulla. Non c’è fretta, lo faremo al momento giusto”.