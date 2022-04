La fidanzata ricorda Morosini a 10 anni dalla morte: la lettera è commovente

SportFair

Sono passati 10 anni dalla morte di Piermario Morosini, calciatore del Livorno colpito da infarto durante la partita contro il Pescara. Anna Vavassori ricorda per la prima volta pubblicamente il calciatore, attraverso l’Ansa.

“Il finale della sua vita non ha niente a che fare con quel che lui è stato, quello che ha lasciato e quello che la morte non è riuscita ad esaurire. Ci sono giorni malinconici in cui è più doloroso affrontare la quotidianità con alti e bassi emotivi impossibili da descrivere, che può capire soltanto chi vive qualcosa di simile. L’amore è stato tanto e il fatto che io riesca a nutrirmi di questo e a donarlo mi permette di dire quanta vita c’è stata anche dopo la morte di Mario. Piermario era capace di generare cose bellissime con il suo carisma, l’affabilità, il sorriso, la bellezza e l’empatia”.

Nel weekend di Pasqua tutte le squadre in cui Piermario ha giocato (Atalanta, Livorno, Udinese, Bologna, Vicenza, Reggina e Padova) indosseranno magliette con la patch ‘Moro10’, che verranno poi messe all’asta per raccogliere fondi per nuovi defibrillatori. Infine tutte le squadre di Serie B avranno la fascia da capitano in suo onore.