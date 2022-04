La classifica dei proprietari di calcio più ricchi al mondo: in testa alla graduatoria il… Real Oviedo, sorprese anche in Italia

SportFair

Non è un periodo eccezionale per i club di calcio, la pandemia da Covid-19 ha accentuato una situazione già molto difficile dal punto di vista economico. Le prossime stagioni saranno di gestione sotto l’aspetto finanziario per evitare spiacevoli sorprese. I club non rinunciano comunque ad investire con l’obiettivo di rinforzare le squadre e raggiungere i migliori risultati anche sotto l’aspetto sportivo.

Anche quest’anno Forbes ha stilato la classifica delle personalità più ricche al mondo, si conferma la presenza massiccia di proprietari calcio. I primi tre posti sono occupati da Spagna, Francia e Germania, con le proprietà di Real Oviedo (Serie B spagnola), Rennes (Francia) e Lipsia (Germania). Al quarto posto il primo piazzamento italiano: il Como. Il club neopromosso in Serie B non è guidato da italiani ma dagli indonesiani Robert e Michael Hartono. Al secondo posto un altro club del torneo cadetto, il Monza di Silvio Berlusconi. Al terzo posto Rocco Commisso della Fiorentina, poi Saputo del Bologna e Dan Friedkin della Roma. Nelle prime posizioni anche Juventus, Vicenza e Atalanta, fuori dalla Top 10 l’Inter cinese di Zhang.

La classifica dei proprietari di calcio più ricchi d’Italia

Robert Hartono, 23,2 miliardi (64º) e Michael Hartono, 22,3 miliardi (69º) – Como; Silvio Berlusconi, 7,1 miliardi (336°) – Monza; Rocco Commisso, 6,1 miliardi (418°) – Fiorentina Famiglia Saputo, 4,8 miliardi (586°) – Bologna; Dan Friedkin, 4,3 miliardi (665°) – Roma; Paul Singer, 4,3 miliardi (665°) – Milan; Renzo Rosso, 3,5 miliardi (851°) – Vicenza; John Elkann, 2,1 miliardi (1445°) – Juventus; Antonio Percassi, 1,4 miliardi (2076°) – Atalanta; Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,3 miliardo ciascuno (2190°) – Sassuolo.

