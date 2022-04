La China Suarez ci prova ancora: messaggio con anomino ad Icardi, ma lui svela tutto a Wanda Nara | FOTO

SportFair

Sembra non essere del tutto finita la telenovela di Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia è finita sotto i riflettori mesi fa per un presunto tradimento del calciatore del PSG con l’attrice argentina la China Suarez.

Wanda Nara ha perdonato il marito e ha deciso di restare al suo fianco, ma spuntano nuovi messaggi e nuovi tentativi di contatto che fanno discutere. Secondo diversi media argentini sembra che China Suarez, che ha da poco compiuto 30 anni, avrebbe contatto Icardi tramite un suo caro amico. Voci confermate da Wanda Nara, che ha pubblicato tutto nelle sue Storie Instagram.

Tutto sarebbe accaduto quando la showgirl, moglie e agente di Mauro Icardi, si trovava in Argentina per alcuni impegni professionali. China Suarez ha approfittato della situazione e del fatto che il calciatore del PSG fosse solo a Parigi e lo ha contattato su Whatsapp col numero dell’amico Marcelo Mancha Latorre. Icardi, per evitare qualsiasi nuova incomprensione con Wanda Nara, ha deciso di mostrarle tutto: “sono solo le stesse sciocchezze, ma voglio dirtelo”, ha scritto il calciatore alla moglie lontana.

Icardi ha condiviso con la moglie uno screenshot della conversazione: “Ciao?”, questo il messaggio arrivato al calciatore da un numero sconosciuto.

Wanda, furiosa, ha condiviso tutto sui social e ha attaccato l’attrice connazionale durante il programma “Partners of the show”: “non gli importa di niente. Ha ferito molte famiglie. Sono molto femminista, ma questo è brutto. Mi aspetto solo il peggio da lei. Confido solo nell’amore della mia famiglia. Per me il tema è chiuso”.