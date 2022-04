La bomba dall’Argentina: Wanda Nara non è l’agente di Mauro Icardi

SportFair

Wanda Nara torna nuovamente sotto i riflettori a causa di una clamorosa bomba lanciata in Argentina. La giornalista Karina Lavicola, infatti, ha cercato di smascherare la showgirl argentina, rivelando che non è affatto l’agente di Mauro Icardi. “Questa è una bugia! È una bugia che sia la rappresentante di Mauro. Questa è una storia ben costruita che ha messo insieme per darsi importanza, ma quando si tratta di negoziare non è lei che si siede e negozia. Questa è una bugia“, ha rivelato ai colleghi dello show televisivo.

Icardi ha lasciato il suo agente nell’ottobre del 2015, per lasciare il posto proprio a Wanda, sposata un anno prima, ma adesso, dopo più di 6 anni, ecco spuntare una clamorosa indiscrezione.

Ma quale sarà la verità? Wanda Nara potrebbe dire la sua, come spesso accade, sui social. Non ci resta che rimanere connessi.