L’arbitro ferma la partita per interrompere il digiuno del Ramadan: il difensore Niakhaté si disseta | VIDEO

La Bundesliga entra sempre più nella fase decisiva per gli obiettivi di titolo, qualificazione in Europa e salvezza. Gol e tante emozioni nella sfida tra Colonia e Mainz, il match si è concluso sul risultato di 2-1. Le reti dei padroni di casa sono state realizzate da Gouweleeuw e Vargas, mentre per gli ospiti è stato inutile il momentaneo pareggio di Widmer. La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo: l’arbitro ha stoppato il tempo per permettere al difensore del Mainz, Niakhaté di rifocillarsi. Il direttore di gara Jollenbeck ha fermato il match per venire incontro alle necessità di uno dei calciatori in campo.

Il calciatore, al 65′ ha chiesto un minuto di pausa dopo una dura giornata di digiuno, come previsto dal Ramadan. Le regole sono note e prevedono l’assenza di acqua e cibo dall’alba al tramonto per tutte le persone adulte e in buona salute. Il difensore si è dissetato e ha ringraziato l’arbitro con un “cinque”. E’ stato un gesto che è entrato nella storia, per la prima volta una partita è stata fermata per il Ramadan.

Chi è Moussa Niakhaté

Moussa Niakhaté è un calciatore francese, difensore del Mainz. E’ un classe 1996 che rappresenta un vero e proprio jolly: è in grado di disimpegnarsi da difensore centrale e da terzino destro. E’ cresciuto nelle giovanili del Valenciennes, poi la seconda squadra e l’esordio con i grandi. Nel 2017 si è trasferito al Metz, nel 2018 il passaggio al Mainz, la sua squadra attuale. In totale ha collezionato 100 presenze, dimostrandosi un calciatore affidabile. E’ stato anche nel giro della nazionale francese Under 21.