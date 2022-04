Khvicha Kvaratskhelia, il nuovo incubo dei telecronisti italiani: il sostituto di Insigne è impronunciabile

SportFair

Il Napoli è concentrato sulla stagione in corso, la squadra di Luciano Spalletti sta disputando un campionato veramente entusiasmante. Gli azzurri sono reduci da una prova di forza importante, la vittoria sul difficile campo dell’Atalanta ha mandato un ulteriore segnale alle dirette concorrenti. Sarà una sfida a tre con Inter e Milan, il Napoli può contare su un allenatore molto preparato e una squadra completa in tutti i reparti. Il gruppo è già concentrato in vista della partita contro la Fiorentina, snodo cruciale verso l’obiettivo primo posto. Nel frattempo la dirigenza è concentrata anche sul fronte calciomercato e l’obiettivo numero uno è quello di sostituire Insigne, futuro calciatore del Toronto. Il Napoli ha piazzato il colpo: si tratta di Khvicha Kvaratskhelia.

Chi è Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è un calciatore georgiano, attaccante della Dinamo Batumi, ma di proprietà del Rubin. Si tratta di un esterno d’attacco in grado di giocare principalmente a sinistra, ma può disimpegnarsi anche come centravanti e a destra. E’ un classe 2001 con importanti margini di miglioramento, è riuscito a dimostrare già interessanti qualità dal punto di vista tecnico. Nell’estate 2019 è stato indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. E’ elegante nella corsa e dal fisico longilineo, è bravo nel dribbling ed è migliorato molto anche dal punto di vista realizzativo. E’ cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, ma gioca poco e viene ceduto al Rustavi. Poi il prestito alla Lokomotiv Mosca. L’esperienza più importante è stata con il Rubin, gioca con continuità e realizza un buon numero di gol. Il 24 marzo 2022 viene ceduto in prestito alla Dinamo Batumi, la sua attuale squadra. Il suo futuro dovrebbe essere in Italia, con la maglia del Napoli. Si candida a diventare l’incubo dei telecronisti italiani. Il suo nome sembra impronunciabile: “Cuarascelia”, è la pronuncia corretta.