Juventus, scatto per il sostituto di Dybala: contatto con Angel Di Maria

La Juventus fa sul serio per la prossima stagione e si candida come la regina del calciomercato in Serie A. La sessione di gennaio ha già regalato tante soddisfazioni con gli arrivi di calciatori del calibro di Zakaria a centrocampo e Vlahovic in attacco. Una situazione spinosa è stata quella di Dybala, la decisione di non rinnovare il contratto ha scatenato le reazioni. La Vecchia Signora ha fatto valutazioni a 360°, dall’aspetto tecnico a quello economico e fisico.

La dirigenza è già in contatto per individuare un sostituto di Dybala all’altezza. L’idea iniziale era quella di puntare su un calciatore giovane, ma non è da escludere un arrivo di esperienza. Nel dettaglio si sono registrati con Angel Di Maria del Psg. L’argentino è in scadenza di contratto con il club francese e, anche in questo caso, la decisione è stata quella di non rinnovare. L’ex United e Real Madrid è stuzzicato dall’esperienza in Italia e poi potrebbe chiudere la carriera in Argentina.