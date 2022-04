Juventus, Lapo Elkann contro Allegri: bordata al termine della partita contro il Bologna | FOTO

SportFair

La Juventus è reduce da un’altra prestazione deludente, la squadra di Massimiliano Allegri non è andata oltre il pareggio nella sfida di campionato contro il Bologna. Non è stata una partita all’altezza dei bianconeri, la stagione è sempre più negativa e i punti interrogativi per il futuro sono tanti. La Vecchia Signora ha fallito l’ennesima occasione e anche la qualificazione in Champions League è ancora a rischio. In Champions League è uscita agli ottavi di finale e l’unico obiettivo rimasto è quello della Coppa Italia.

La squadra è sicuramente forte, ma non riesce ad esprimersi. Anche ieri il Bologna, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, ha imposto il gioco. Il gol del pareggio è arrivato su una giocata di Morata, in 11 contro 9 uomini. L’arrivo di Allegri non ha svoltato le ambizioni della Juventus, anzi il confronto è a favore di Pirlo almeno dal punto di vista delle statistiche. Lapo Elkann non ha nascosto tutta la delusione e, al termine della partita, ha pubblicato un tweet che lascia pochi dubbi: “siamo poco allegri. Allegri…“.