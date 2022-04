Juventus-Fiorentina, Lapo Elkann avvisa Allegri: “in Coppa Italia si va a vincere” | FOTO

SportFair

La Juventus si gioca tantissimo nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è l’ultimo obiettivo rimasto in casa bianconera. La squadra di Allegri dovrà mantenere il vantaggio della gara d’andata contro la Fiorentina (0-1), la partita si preannuncia insidiosa contro un avversario in grande spolvero. In casa Juventus continuano a circolare voci sul futuro, dalla dirigenza alla panchina. Lapo Elkann potrebbe diventare il nuovo presidente, con Del Piero vice-presidente.

Lapo Elkann non è contento della stagione e non ha risparmiato le critiche nei confronti di Allegri. “Stiamo poco allegri, Allegri… Gli uomini passano, la Juve resta” aveva twittato dopo il pareggio contro il Bologna. Il tecnico bianconero si era limitato a commentare: “Lapo è uno dei primi tifosi, ha espresso il suo pensiero”.

Adesso è arrivato un altro segnale di Lapo Elkann, a poche ore dalla partita contro la Fiorentina. E’ un altro messaggio nei confronti di Allegri: “caro Mister e cari giocatori, stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata”.