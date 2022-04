Juventus-Inter, Tacconi infiamma l’ambiente: “partita da rigiocare”

SportFair

La 31esima giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tra Juventus e Inter, sfida valida per la corsa scudetto. La gara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol nel primo tempo di Calhanoglu su calcio di rigore, i nerazzurri si sono rilanciati per la corsa scudetto, mentre i bianconeri sono fuori dalla lotta al primo posto. Si sono scatenate le proteste della Juventus per alcune decisioni arbitrali. In primo luogo per il calcio di rigore concesso ai nerazzurri e fatto calciare due volte a Calhanoglu, poi per il penalty non fischiato per un contatto in area di rigore tra Bastoni e Zakaria.

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi lancia delle provocazioni, come si legge su ‘Il Giornale’. “Penso che con un arbitro all’altezza sarebbe finita diversamente. Sarebbe una partita da rigiocare per l’incompetenza totale del direttore di gara. Irrati ha condizionato la gara? Dico solo che è un arbitro incapace per una partita del genere. A quali episodi mi riferisco? Ma un po’ per tutto, ha gestito davvero male una partita così importante come Juventus-Inter. Non ne ha imbroccata una, è stato davvero incapace”.

Poi continua: “Juve sfortunata? No, non è stata sfortunata: Allegri ha sbagliato formazione in pieno. Dybala deve andare fuori dai c… a calci nel c…. Dybala ha giocato con l’Inter ieri. E’ un fantasma in campo pazzesco. La Juve ha fatto bene a non rinnovargli il contratto? Ma stiamo scherzando? A quelle cifre? Ma che vada fuori dalla balle, che vada a rovinare l’Inter. Allegri doveva lasciarlo fuori e metti altro centrocampista come ad esempio Arthur. Dybala non serve a niente, è un fantasma in campo. Girava come una trottola, ho un canzone giusta per lui “Trottolino amoroso” di Amedeo Minghi. Ditemi a cosa è servito ieri sera questo fantasma…”.