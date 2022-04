Juventus-Inter, spettacolo da brividi: dalla coreografia a Imagine | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ iniziato il big della 31esima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Inter in una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Massimiliano Allegri sta attraversando un ottimo momento ed è pienamente in lotta per lo scudetto. Discorso opposto per i nerazzurri, in grossa difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico.

Grandissime emozioni prima del fischio d’inizio. I tifosi della Juventus sono tornati protagonisti con una coreografia di tutto lo stadio. L’Allianz Stadium ha anche mandato un messaggio di pace, i capitani sono scesi in campo con una fascia con la scritta ‘Peace’, poi l’artista italo-brasiliana Gaia e la cantante ucraina Kateryna Pavlenko hanno cantato “Imagine” di John Lennon.