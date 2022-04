Il retroscena su Juventus-Inter, l’ira di Allegri nello spogliatoio: “non hai toccato palla”

SportFair

Continuano ad arrivare nuovi retroscena sul big match della 31esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Inter, lo scontro scudetto si è concluso sul risultato di 0-1. I nerazzurri si sono rilanciati definitivamente per la corsa scudetto, mentre i bianconeri possono essere considerati tagliati fuori. La partita si è decisa nel primo tempo con il gol di Calhanoglu, i bianconeri hanno protestato duramente per il rigore concesso e per la possibilità al turco di calciare due volte.

Nel secondo tempo un altro episodio chiave che ha condizionato il risultato finale. L’arbitro non ha sanzionato un fallo in area di rigore tra Bastoni e Zakaria, i bianconeri sono stati penalizzati per la decisione dell’arbitro. La stagione della Juventus si concluderà senza particolari sussulti, l’obiettivo massimo in campionato è il quarto posto, in Champions League è stata eliminata agli ottavi dal Villarreal mentre dovrà conquistare la Coppa Italia. Nel frattempo è emerso un retroscena su Juventus-Inter, un episodio che si sarebbe verificato al termine della partita nello spogliatoio. Secondo alcune indiscrezioni Allegri avrebbe urlato “non hai toccato un pallone” nei confronti di un calciatore. Il nome del destinatario non è stato svelato.