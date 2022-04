Juventus-Inter 0-1, le pagelle di SportFair: decide Calhanoglu tra mille proteste, bianconeri fuori dalla lotta scudetto

SportFair

L’Inter riscatta le ultime prestazioni e si rilancia per la corsa scudetto, è ancora una candidata per il primo posto. E’ fuori invece la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha fallito l’ultima chance. Il risultato può essere considerato nel complesso bugiardo, i bianconeri hanno giocato una partita di grande carattere nel primo tempo, ma non sono stati concreti in fase realizzativa. Solo gli episodi hanno permesso ai nerazzurri di conquistare tre punti preziosissimi. Allegri gioca con coraggio e schiara Dybala, Morata e Vlahovic, l’Inter risponde con Martinez e Dzeko. Al 9′ occasione per la Juventus, la traversa salva gli ospiti. L’Inter non si fa vedere, ma la gara si sblocca alla fine del primo tempo. Rigore dubbio per un contatto Morata Dumfries: dal dischetto si presenta Calhanoglu, il portiere Szczesny si supera. L’arbitro fa ripetere, De Ligt era già in area al momento del tiro. Il turco non sbaglia per il vantaggio. L’occasione più importante nel secondo tempo è sul piede di Zakaria, grandissima azione del centrocampista e il palo salva l’Inter. Finisce 0-1, i nerazzurri si rilanciano, bianconeri fuori dalla corsa scudetto.

Juventus-Inter, le pagelle di SportFair

JUVENTUS (4-2-3-1):

Szczesny voto 6.5: para un primo rigore a Calhanoglu, nulla da fare sulla ripetizione.

Danilo voto 5.5: qualche sbavatura di troppo, non riesce a difendere bene contro gli attaccanti nerazzurri.

De Ligt voto 6: non commette grossi errori, come al solito si mette in evidenza dal punto di vista fisico.

Chiellini voto 6: come al solito la sua presenza è molto importante, per esperienza e qualità.

Alex Sandro voto 5.5: partecipa in occasione del calcio di rigore su Dumfries.

Locatelli voto 5.5: costretto a lasciare il campo nel primo tempo, anche un’ammonizione.

Rabiot voto 6.5: il migliore della squadra di Massimiliano Allegri, finalmente una partita all’altezza.

Cuadrado voto 6.5: spinge con grande continuità, è una spina nel fianco per gli avversari.

Dybala voto 5.5: qualche spunto, ma non riesce ad incidere. Non è arrivata la risposta dopo il mancato rinnovo.

Morata voto 5.5: partenza positiva, poi procura un calcio di rigore e nella ripresa sbaglia un gol non da lui.

Vlahovic voto 6: gli manca la stoccata vincente, ma la sua presenza si fa sentire in attacco.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio 6, Arthur s.v., Kean 6, Bonucci, Bernardeschi s.v., Rugani, Zakaria. Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: qualche sbavatura, molto meglio nel secondo tempo con un intervento su Zakaria.

D’Ambrosio voto 6: la solita partita di grandissimo equilibrio, è sempre una sicurezza.

Skriniar voto 6.5: un gigante, limita al massimo Vlahovic.

Bastoni voto 5.5: rischia anche un calcio di rigore, paga un po’ di emozione.

Dumfries voto 6: è furbo in occasione del rigore conquistato, per il resto si fa vedere poco.

Barella voto 5.5: non è in un buon periodo di forma, anche oggi partita sottotono.

Brozovic voto 6.5: torna e l’Inter gira. E’ un caso?

Calhanoglu voto 6.5: sbaglia un primo rigore, ha il coraggio di ripresentarsi dal dischetto e sbloccare il match.

Perisic voto 6: gioca a fasi alterne, viene ammonito ma salva un gol già fatto.

Dzeko voto 5.5: fa a sportellate, ma anche per lui non è un periodo entusiasmante.

Lautaro Martinez voto 5.5: subito un’ammonizione per una dura entrata, poi non ha grosse chance e viene sostituito.

A disposizione: Radu, Gagliardini s.v., De Vrij, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Gosens s.v., Correa 5.5, Vidal 5.5, Dimarco, Darmian 6, Caicedo.