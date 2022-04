Juventus, il ritorno di Del Piero allo Stadium alimenta le voci dirigenziali o addirittura… presidenziali

SportFair

E’ stata una serata dai due volti per la Juventus: da una parte la brutta prestazione in campionato, dall’altra una visita veramente speciale. La 33esima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte la Juventus e il Bologna, la partita si è conclusa sul risultato di 1-1. Non è stata una buona prestazione della Vecchia Signora, un gol in pieno recupero di Vlahovic ha pareggiato l’iniziale vantaggio di Arnautovic. La Juventus dovrà confermare la quarta posizione in classifica e lottare per la vittoria della Coppa Italia. Nel frattempo la partita dello Stadium è da ricordare per una presenza speciale, quella di Alessandro Del Piero. L’ex calciatore è tornato allo stadio dei bianconeri a distanza di 10 anni e l’emozione è stata fortissima.

Pinturicchio è ancora una bandiera per i tifosi, l’addio con il club è stato con qualche ombra ed il rapporto si era raffreddato. La presenza allo stadio contro il Bologna potrebbe cambiare gli scenari. Del Piero è stato accolto dai tifosi con un boato, l’ex calciatore ha esposto una sua maglia con il numero 10, poi tanti cori per il Capitano. Il suo nome è circolato per uno scenario dirigenziale o addirittura presidenziale. In tanti hanno giocato sul rapporto non proprio idilliaco con Andrea Agnelli e un possibile addio dell’attuale presidente potrebbe aprire ad una soluzione affascinante, al momento comunque difficile. Più plausibile un compito all’interno della società, in un ruolo ancora tutto da definire. Ma le basi sono state gettate e i tifosi hanno ritrovato un po’ di entusiasmo.