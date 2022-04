Juventus, faccia a faccia con Allegri: il malumore della squadra dopo il pareggio contro il Bologna

SportFair

Un altro brutto risultato per la Juventus nella partita contro il Bologna, la partita della 33esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-1. La gara si è sbloccata nel secondo tempo con Arnautovic, nel finale gli ospiti sono rimasti in 9 ed è arrivato il pareggio di Vlahovic a tempo quasi scaduto. Al termine della sfida è andato in scena un incontro tra Allegri e la squadra, come conferma l’allenatore ai microfoni di DAZN. “Abbiamo parlato dentro lo spogliatoio ma serenamente. In questo momento serve molta lucidità, non bisogna farsi prendere dalla fretta e soprattutto dal nervosismo. Anche se avessimo vinto, il quarto posto non sarebbe stato una certezza perché ci sono ancora tanti punti da fare. Abbiamo pareggiato, bisogna dunque lavorare su quello che c’è da migliorare, avendo un atteggiamento un po’ diverso e tornando a fare la fase difensiva un po’ meglio”.

Il malumore della squadra è evidente, come confermano le dichiarazioni dei protagonisti. Bonucci: “ci sono partite che devi vincere in qualsiasi modo, oggi purtroppo abbiamo perso due punti”. Szczesny conferma: “non è il risultato di Pasqua che cercavamo, ma vogliamo riorganizzarci prima della semifinale di coppa di mercoledì”. Sulla stessa linea anche Danilo: “un pareggio che fa male, anche se abbiamo lottato fino alla fine. Non ci sono alibi: ora testa a mercoledì per rialzarci subito!”.