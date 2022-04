Juventus, non solo Del Piero: altri due calciatori (ancora in attività) destinati ad entrare in società

SportFair

Smentite di rito. La Juventus ha negato una rivoluzione dal punto di vista dirigenziale dalla prossima stagione, ma la situazione è ancora tutta in fase di evoluzione. Tutto è legato alla figura di Andrea Agnelli, l’attuale presidente bianconero non è certo della conferma, poi potrebbe partire un valzer di addii. Anche la figura di Pavel Nedved è legata a quella di Agnelli e, di conseguenza, anche quella di Massimiliano Allegri. Si valuta il nome di Lapo Elkann come possibile presidente, con Alessandro Del Piero vice-presidente. L’ex calciatore è tornato allo Stadium a distanza di 10 anni e l’indizio è evidente.

Pinturicchio ha smentito un ingresso nella dirigenza, ma in certe situazioni è fondamentale mantenere il profilo basso e non sbilanciarsi. In caso di nuovo corso potrebbe cambiare anche l’allenatore, con Zidane e Conte due soluzioni interessanti per sostituire Allegri.

In più altri due calciatori (attualmente in attività) sono destinati ad entrare in società. Il primo è Giorgio Chiellini. Il difensore è in scadenza di contratto e la decisione comune è stata quella di non rinnovare il contratto. Non è stata presa una decisione definitiva sul futuro, potrebbe decidere di smettere con il calcio giocato oppure disputare un’altra stagione in un nuovo campionato, forse la MLS. Un altro nome è quello di Gigi Buffon. Il portiere ha rinnovato il contratto con il Parma fino al 2024, di sicuro disputerà la prossima stagione, ma non è da escludere un ritiro anticipato. Poi dovrebbe ritrovarsi dietro la scrivania della Juventus, così come Chiellini e Del Piero.