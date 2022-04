Juventus-Bologna 1-1, le pagelle di SportFair: Vlahovic evita la figuraccia ai bianconeri

SportFair

Ennesima prestazione negativa della Juventus, la stagione della squadra di Massimiliano Allegri è sempre più negativa. I bianconeri creano pochissimo contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, i rossoblu hanno giocato in modo ordinato ma senza rinunciare ad essere pericolosi in contropiede. Allegri schiera ancora il tridente pesante formato da Vlahovic, Morata e Dybala, è arrivata l’ennesima prestazione negativa. Gli ospiti hanno risposto con Orsolini e Arnautovic. Nel primo tempo qualche occasione da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia. L’occasione pericolosa è per Danilo, il tiro potente sfiora il palo. Al 52′ la gara si sblocca: gran passaggio filtrante nella fascia centrale da Soriano per Arnautovic, l’attaccante non sbaglia. La reazione della Juventus non arriva, anzi è il Bologna a tenere il pallino del gioco. All’82’ un episodio chiave: contatto Soumaoro-Morata, l’arbitro viene richiamato al Var, fischia la punizione e l’espulsione del difensore. Protesta Medel e Bologna in 9. Al 96′ rovesciata di Morata e gol di Vlahovic. Finisce 1-1.

Juventus-Bologna, le pagelle di SportFair

JUVENTUS (4-2-3-1):

Szczesny voto 6: non è responsabile in occasione del gol di Arnautovic.

De Sciglio voto 6: va vicino al gol con un tiro deviato, per il resto la solita partita di copertura.

De Ligt voto 5: non è lucido in occasione del gol di Arnautovic, viene sostituito.

Chiellini voto 6: chiude tante occasioni pericolose, non è lucido sul gol di Arnautovic.

Pellegrini voto 6.5: uno dei migliori della squadra, è lo specchio della prestazione della Juventus.

Danilo voto 6,5: è adattato nel ruolo di centrocampista, va vicino al gol.

Rabiot voto 5.5: si divora un gol già fatto, la prestazione non è positiva.

Cuadrado voto 6: vuole risolvere la partita in qualsiasi modo ed è troppo egoista.

Dybala voto 5.5: è diventato insostituibile, proprio dopo il mancato rinnovo. Non ci sono le motivazioni.

Morata voto 6: si riscatta nel finale con la rovesciata per Vlahovic.

Vlahovic voto 6: gli arrivano pochi palloni, sfrutta quello del pareggio.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro s.v., Kean s.v., Bonucci 5.5, Bernardeschi 5.5, Rugani, Zakaria 6, Miretti. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (3-5-2):

Skorupski voto 6: si fa trovare pronto nel forcing finale della Juventus.

Soumaoro voto 5: dal punto di vista fisico e nel gioco aereo è il migliore della squadra, viene espulso per il fallo su Morata.

Medel voto 5.5: calciatore universale, ma è ingenuo e lascia la sua squadra in 9.

Theate voto 6: è molto bravo in marcatura, non rischia contro gli avversari.

Hickey voto 6: in posizione esterna riesce a creare la superiorità numerica.

Svanberg voto 6: non molla gli avversari nemmeno nello spogliatoio e viene ammonito.

Schouten voto 6.5: si conferma un calciatore molto prezioso, domina contro il centrocampo avversario.

Soriano voto 6.5: gioco di prestigio in occasione del vantaggio di Arnautovic.

Dijks voto 6.5: prestazione completa del calciatore di Mihajlovic, positivo in entrambe le fasi del gioco.

Orsolini voto 6: buon movimento, non è molto concreto nei metri finali del campo.

Arnautovic voto 7: alcune occasioni pericolose nel primo tempo, guizzo vincente nella ripresa.

A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi s.v., Dominguez s.v., Viola, Mbaye, Aebischer s..v, De Silvestri, Vignato, Kasius s.v., Barrow 5.5. Allenatore: Miroslav Tanjga.