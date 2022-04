Juve-Inter, furia bianconera: prima il rigore ai nerazzurri, poi l’arbitro fa ritirare il penalty a Calhanoglu | VIDEO]

SportFair

Grandissime emozioni nel finale del primo tempo tra Juventus e Inter, si sono registrati due episodi chiave. Si sta giocando il big match della 31esima giornata valido per la lotta scudetto. Partenza fortissima per la squadra di Massimiliano Allegri, trascinata dal pubblico. I bianconeri non riescono a sbloccare il risultato.

L’Inter ci prova e nel finale del primo tempo arriva un episodio chiave. Al 45′ pestone di Morata su Dumfries: assegnato il penalty dopo il controllo del Var. Giallo all’attaccante. Calhanoglu fallisce il penalty, ma De Ligt era già in area al momento del tiro. Il turco di nuovo sul dischetto firma il vantaggio. Proteste della Juventus, furioso anche Allegri che ha lanciato la giacca.