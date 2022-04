Tensione Juve-Inter, lite tra Dzeko e un tifoso bianconero: “alzati se hai i c…” | VIDEO

SportFair

Continuano ad arrivare nuovi retroscena sulla partita della 31esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Inter, scontro per lo scudetto. La sfida si è conclusa con il blitz della compagine di Simone Inzaghi, decisivo un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. I nerazzurri sono rientrati in corsa per lo scudetto, i bianconeri sono praticamente fuori dal primo posto.

La Juventus ha protestato per alcuni episodi arbitrali. Nel primo tempo è stato fischiato un rigore per il contatto Morata-Dumfries e Calhanoglu ha avuto la possibilità di calciare due volte. Nella ripresa i bianconeri possono recriminare per il rigore non concesso per un pestone di Bastoni su Zakaria. Nei minuti finali momenti di tensione tra Edin Dzeko e un tifoso bianconero. Il bomber nerazzurro è stato insultato al momento della sostituzione e ha risposto per le rime: “alzati se hai i c….”. Il VIDEO è diventato virale.