Juve-Inter, Allegri polemico: “finalmente non si parlerà più di scudetto”

L’Inter si rilancia per la corsa scudetto, la Juventus è praticamente fuori dalla lotta al primo posto. Il big match della 31esima giornata del campionato di Serie A si è concluso 0-1 con il gol di Calhanoglu su calcio di rigore. Al termine della partita si è presentato Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo fatto un’ottima partita e fornito una grande prestazione. Veramente un peccato per la sconfitta, perché è stata una bella Juventus. Abbiamo verticalizzato di più, abbiamo trovato più inserimenti e giocato bene a livello tecnico. Finalmente non si parlerà più di scudetto per la Juventus. Con i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte, dobbiamo fare più punti possibili per rimanere al quarto posto e ripartire al meglio il prossimo anno”.

“Secondo me ci sono grandi margini di miglioramento per questa squadra. Nel secondo tempo mi sono piaciuti ancora di più, ci sono state tante azioni in velocità di buona tecnica. Ci sono tante cose che ci potranno permettere di ripartire per vincere il campionato l’anno prossimo. Ma ora c’è la Roma a 5 punti, dobbiamo fare più punti possibili”.

“Ieri mi sono riguardato la gara contro il Villarreal e mi sembra una partita incredibile. L’ho riguardata per capire se i giudizi dati dopo erano giusti, ma invece no”.