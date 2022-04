Jacobs campione anche di… basket: il canestro è da distanza impossibile | VIDEO

SportFair

Marcell Jacobs si prepara per i prossimi appuntamenti, sarà ovviamente uno dei principali protagonisti con l’obiettivo di confermare i risultati eccezionali conquistati negli ultimi mesi. L’atleta italiano è reduce dal qualche giorno di relax, è riuscito a ricaricare le batterie in vista delle prossime gare.

Nel frattempo continua a tenersi in forma, Jacobs è un appassionato anche di basket e non si risparmia nemmeno con la palla a spicchi. Su Instagram ha pubblicato un VIDEO che, in poco tempo, è diventato virale. Il velocista dimostra grandissime qualità anche come cestista, il tiro è da posizione impossibile e il canestro da fuoriclasse vero.