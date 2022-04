Ivan Vavassori rassicura tutti sui social, il racconto dell’ex portiere in guerra: “ho febbre molto alta, ma sono vivo”

SportFair

Dopo gli aggiornamenti di questa mattina da parte del suo padre adottivo, Pietro, ex presidente della Pro Patria, Ivan Luca Vavassori ha voluto rassicurare tutti personalmente sulle sue condizioni.

L’ex portiere, nato in Russia ma cresciuto in Italia dopo essere stato adottato da una famiglia piemontese all’età di 5 anni, ha deciso qualche settimana fa di unirsi all’esercito ucraino per combattere contro i russi. Ieri, però, qualcosa è andato storto e per diverse ore non si hanno avuto notizie di Ivan, per il quale si temeva il peggio.

L’ex portiere, però, fortunatamente, è vivo e ha aggiornato tutti sulle sue condizioni con una Storia Instagra: “sono vivo, ho solo febbre molto alta, alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna nulla di rotto”.