Italia show! Camila Giorgi stende Tan in due set: le azzurre volano alle Finals della Billie Jean King Cup

SportFair

L’Italia del tennis è in festa! Le azzurre, grazie al successo di oggi di Camila Giorgi su Tan, hanno battuto matematicamente la Francia con tre vittorie consecutive, staccando così il pass per le Finals della Billie Jean King Cup. Dopo il successo di ieri di Paolini su Cornet, Giorgi ha continuato lo splendido lavoro della collega battendo prima Dodin e oggi Tan. L’azzurra ha trionfato in un’ora e 13 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-0.

L’Italia femminile è dunque alle Finals della Billie Jean King Cup grazie al bellissimo successo di questo weekend.