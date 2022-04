Italia ripescata al Mondiale in Qatar? La risposta di Infantino è netta

SportFair

Le possibilità di ripescaggio per l’Italia al Mondiale in Qatar del 2022 sono pari allo zero, è almeno il pensiero del presidente della FIFA, Gianni Infantino. Gli azzurri non sono riusciti a staccare il pass attraverso le qualificazioni, negli ultimi giorni si è aperto lo spiraglio per un ripescaggio considerando il rischio esclusione dell’Iran per aver impedito l’ingresso allo stadio di circa 2000 donne.

Gianni Infantino ha chiuso ogni porta alle voci di ripescaggio. “Quando si parla del discorso dei Mondiali ogni due anni, o di altre competizioni, lo si fa perché effettivamente l’emozione che può dare la partecipazione a un Mondiale è incredibile. L’Italia lo ha quasi sempre giocato, altri Paesi vorrebbero farlo: dare più speranza a più Paesi nel mondo di poter partecipare penso che sia fondamentale. Un ripescaggio per l’Italia? Siamo seri, per favore”, ha detto a Palazzo Vecchio a margine del convegno dedicato a Artemio Franchi nel 100° anniversario della nascita.