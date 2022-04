L’Italia è fuori dai Mondiali, Buffon non risparmia Mancini: “è responsabile dell’eliminazione”

SportFair

E’ ancora fortissima la delusione per la mancata qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini è stata eliminata clamorosamente nella prima finale degli spareggi contro la Macedonia. Gigi Buffon è stato uno dei più forti portieri della storia del calcio, attualmente gioca in Serie B con la maglia del Parma.

L’ex Juventus ha parlato anche della Nazionale e, ai microfoni de La Stampa, ha lanciato qualche frecciata. “C’è modo e modo di uscire. Se avessimo perso ai rigori contro il Portogallo non ci sarebbe stato nulla da dire. Contro la Macedonia è stata, invece, una batosta. Mancini è stato il protagonista assoluto della rinascita con l’Europeo, ma qualche responsabilità ce l’ha, inevitabilmente, anche lui. Ripartire sarà difficile, alla prima difficoltà potrebbero riaffiorare i fantasmi e i capi di imputazione. L’equilibrio è sottile”.

Su una sua eventuale convocazione in Nazionale: “non penso che sarei stato convocato. La meritocrazia è dalla mia parte, ma ci sono altre valutazioni a cui dare precedenza e che rispetto. Sarebbe stato giusto, considerate le scelte degli ultimi anni”.