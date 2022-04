L’Iran attacca l’Italia sulla richiesta di ripescaggio al Mondiale: “vogliono escluderci per andare in Qatar”

SportFair

L’Italia ha fallito la qualificazione al Mondiale in Qatar, la squadra di Mancini è stata eliminata clamorosamente dopo la sconfitta casalinga contro la Macedonia con il risultato di 0-1. Gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi al Mondiale per la seconda volta consecutiva, si tratta di un risultato negativo inimmaginabile considerando il trionfo all’Europeo di pochi mesi fa. Si è accesa una piccola fiammella per gli azzurri che riguarda un eventuale ripescaggio. Una situazione da valutare è quella che riguarda l’Iran, è stato impedito l’accesso alla stadio di 2000 donne con regolare biglietto e non sono da escludere conseguenze.

L’Iran si è meritato sul campo l’accesso al Mondiale, ma quanto successo contro il Libano ha scatenato le polemiche. L’Italia segue con attenzione la vicenda, l’esclusione dell’Iran è difficile ma non impossibile.

I media dell’Iran hanno deciso di attaccare l’Italia, l’accusa è quella di provare a condizionare la decisione. “Sta mettendo in atto il tentativo di escluderci dai Mondiali” e “i media italiani stanno lavorando duramente per eliminare l’Iran e per consentire la partecipazione degli azzurri a Qatar 2022”.