Inter-Verona 2-0, le pagelle di SportFair: Perisic inarrestabile, nell’Hellas si salva solo Montipò

E’ tornata la vera Inter, la squadra di Simone Inzaghi è sempre più una grande candidata allo scudetto dopo le ultime prestazioni. La partita contro l’Hellas Verona non è stata quasi mai in discussione, la 32esima giornata del campionato di Serie A ha rilanciato le ambizioni dei nerazzurri. L’uomo del match è stato ancora una volta Perisic, protagonista di un primo tempo entusiasmante. Il croato ha sfiorato il gol nel primo tempo, solo un grandissimo Montipò ha fermato l’esterno nerazzurro. Perisic è stato autore di due grandi assist in occasione dei gol di Barella e Dzeko, uno-due micidiale tra il 22′ e il 30′. Nel secondo tempo escono gli infortunati de Vrij e Barella, il tecnico Tudor si gioca le carte Depaoli e Lasagna, ma è troppo tardi per recuperare. Finisce 2-0, l’Inter si porta momentaneamente a -1 dal Milan con lo stesso numero di partite disputate.

Inter-Verona, le pagelle di SportFair

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: si supera nel primo tempo con un ottimo intervento su Simeone. Reattivo.

Skriniar voto 6: partita tranquilla, gli avversari non sono stati molto pericolosi.

De Vrij voto 6: costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Sfortunato.

Dimarco voto 6.5: quando chiamato in causa risponde sempre presente. Oggi non si ferma mai.

Dumfries voto 6.5: è sempre una spina nel fianco, pericoloso nella metà campo avversaria.

Barella voto 7: è tornato su altissimi livelli dopo un periodo di annebbiamento, sblocca il risultato con un ottimo inserimento.

Brozovic voto 6.5: da quando è tornato l’Inter ha cambiato passo. Non può essere un caso.

Calhanoglu voto 6.5: grande qualità, lancia in profondità i compagni di squadra.

Perisic voto 7.5: per distacco il migliore. Va vicino al gol, poi è protagonista nei primi due gol.

Correa voto 6: buon movimento, ma non è ancora nella migliore condizioni fisica.

Dzeko voto 7: trova il raddoppio che chiude i conti, protegge bene il pallone e fa salire la squadra.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini s.v., Sanchez, Vecino, Ranocchia, Gosens 6, Vidal 6, D’Ambrosio 6, Darmian, Caicedo, Bastoni 6. All: Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2.1):

Montipò voto 7.5: il migliore dell’Hellas Verona, strepitoso su un tiro di Perisic, si conferma su D’Ambrosio.

Ceccherini voto 5: mal di testa, non riesce a fermare in nessun modo gli avversari.

Günter voto 5.5: qualche difficoltà dal punto di vista qualitativo.

Casale voto 5.5: troppo schiacciato, non riesce a mettere in mostra le sue qualità.

Faraoni voto 5.5: corre senza sosta sulla fascia, ma non è sempre lucido.

Tameze voto 5.5: aveva abituato bene anche in zona realizzativo, oggi non riesce a cambiare passo.

Ilic voto 5.5: buona qualità, qualche giocata positiva per la squadra.

Lazovic voto 5: le aspettative sono sempre molto alte, la partita di oggi è deludente.

Bessa voto 5: sbaglia tanto e viene giustamente sostituito.

Caprari voto 5.5: scambia bene con Simeone, ma non è pericoloso.

Simeone voto 5.5: sul suo piede l’occasione più grande dell’Hellas, lo ferma Handanovic.

A disposizione: Chiesa, Boseggia, Lasagna 6, Cancellieri s.v., Depaoli 6, Frabotta, Sutalo s.v., Retsos, Hongla, Praszelik. All: Tudor.