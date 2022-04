Inter-Roma a Sozza, le polemiche social: “è di Milano e interista”. Perché è stato designato per la partita

SportFair

Si avvicina Inter-Roma, big match della 34esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si gioca tantissimo, è in lotta per la vittoria dello scudetto e non può permettersi un passo falso. I giallorossi sono reduci da un periodo molto positivo tra campionato e Conference League e sperano ancora nel quarto posto. Si sono già scatenate le polemiche. Tutto è nato dalle designazioni arbitrali, la sfida di San Siro è stata affidata a Simone Sozza. La decisione ha fatto molto discutere. Il motivo? L’arbitro è nato a Milano.

Si sono sollevate le perplessità da parte dei tifosi giallorossi che hanno inondato i social con commenti. Il regolamento parla chiaro, Sozza ha tutte le carte in regola per arbitrare una partita dell’Inter e anche del Milan.

Per l’Associazione italiana arbitri quello che conta è la sezione di appartenenza di un arbitro. Sozza, pur essendo nato a Milano, è della sezione di Seregno, in provincia di Monza. Il direttore di gara è considerato uno dei più promettenti e dovrà confermare tutte le qualità nonostante le ultime polemiche. E’ stata anche modificata la pagina Wikipedia e le voci sulla sua fede interista sono state considerate fake news. “Anche se fin da giovane ha sempre mostrato la sua simpatia verso la squadra nerazzurra di Milano decide di mettere da parte la sua fede e inizia ad arbitrare”.