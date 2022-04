Inter-Roma 3-1, le pagelle di SportFair: Calhanoglu inventa, Brozovic top player e Dumfries non si ferma

SportFair

Dominio dell’Inter nel big match della 34esima giornata del campionato di Serie A contro la Roma, la squadra di Simone Inzaghi è sempre più la candidata principale alla vittoria dello scudetto. Netto passo indietro della compagine di Mourinho che non è stata mai in partita, la sfida di oggi ha fatto emergere evidenti lacune nella rosa dei giallorossi. Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro, gli ospiti rispondono con Abraham, El Shaarawy e Zalewski. L’avvio di partita è tutto dei padroni di casa, la gara si sblocca al 30′ con Dumfries. L’Inter non si accontenta e, 10 minuti più tardi, trova il raddoppio con una magia di Brozovic. Il rientro del centrocampista è stato decisivo, il croato ha permesso ai nerazzurri di cambiare passo dal punto di vista della qualità e dei risultati. Al 52′ arriva il tris di Lautaro Martinez. Poi c’è spazio per il saluto dei nerazzurri a Mourinho. Finisce 3-1 con gol di Mkhitaryan. L’Inter torna in vetta con 72, +1 sul Milan e in attesa della partita dei rossoneri.

Inter-Roma, le pagelle di SportFair

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: non viene molto impegnato, sbaglia un rinvio nel secondo tempo.

Skriniar voto 6: top player della difesa, gioca con una personalità incredibile. Una disattenzione nel finale.

De Vrij voto 6: qualche sbavatura, poi sale in cattedra con ottime chiusure.

Dimarco voto 7: grandissima partita di corsa, è una bella sorpresa per Simone Inzaghi.

Dumfries voto 7: è troppo sottovalutato. Il suo lavoro sulla fascia è preziosissimo, sblocca il risultato.

Barella voto 6: partita attenta a centrocampo, è preziosissimo nelle due fasi del gioco.

Brozovic voto 7: il calciatore più decisivo delle ultime giornate. Geometrie a centrocampo, il gol è un capolavoro.

Calhanoglu voto 7.5: due assist decisivi. Palla a Calhanoglu ed è in banca.

Perisic voto 6.5: lavoro incredibile sulla fascia, salta l’uomo con grandissima facilità.

Dzeko voto 6: tanto sacrificio ma non riesce a trovare la via del gol.

Lautaro voto 7: non si ferma più, il periodo di crisi è alle spalle. Un altro gol.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini 6, Sanchez s.v., Vecino, Ranocchia, Gosens 6, Correa 6, D’Ambrosio, Darmian, Sangalli, Bastoni 6. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (3-5-2):

Rui Patricio voto 6: non è responsabile in occasione dei gol, oggi i compagni non lo aiutano. Rischia la frittata nel finale.

Mancini voto 5: ci prova con un colpo di testa pericoloso, ma nella propria area di rigore è in ‘bambola’.

Smalling voto 5.5: prova a difendersi fisicamente, ma dal punto di vista qualitativo non ci siamo.

Ibanez voto 6: è il migliore della difesa, ma non è certo una consolazione.

Karsdorp voto 5: ci prova con coraggio anche nella metà campo avversaria, ma con poca lucidità. Follia nel secondo tempo con Rui Patricio.

Mkhitaryan voto 6: si accende nel finale con un bel gol.

Oliveira voto 5: netto passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, sbaglia tanto.

Pellegrini voto 5: è uno dei pochi a provarci, ma il risultato non è positivo.

Zalewski voto 5: stagione positiva per il giovane talento, oggi si prende una pausa.

El Shaarawy voto 5: uno dei pochi in grado di saltare l’uomo, manca nella giocata decisiva.

Abraham voto 5.5: qualche buon movimento, ma ha pochi palloni giocabili.

A disposizione: Boer, Vina 6, Perez 6, Shomurodov 6.5, Maitland-Niles, Veretout 6, Kumbulla, Spinazzola, Diawara, Bove s.v., Darboe, Felix. Allenatore: Mourinho.