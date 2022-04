Inter-Milan, proteste dei rossoneri per il gol annullato a Bennacer: il tecnico Pioli va via | VIDEO

SportFair

Polemiche al termine del derby di Coppa Italia. Si è concluso il ritorno della semifinale, sono scese in campo Inter e Milan. La partita si è conclusa sul risultato di 3-0, ma si sono scatenate le proteste dei rossoneri. Grande primo tempo della squadra di Simone Inzaghi che si porta in doppio vantaggio con una grandissima doppietta di Lautaro Martinez. Nel finale il 3-0 di Gosens.

La gara ha fatto molto discutere per un episodio sul risultato di 2-0. Il Milan riapre la partita con un gol di Bennacer, ma l’arbitro viene richiamato al Var. Il direttore di gara annulla per un fuorigioco di Kalulu considerato attivo. Il provvedimento sembra eccessivo, Handanovic vede partire il pallone e non sembra essere ostacolato dal rossonero. Nervoso Pioli, dopo aver rivisto il replay l’allenatore rossonero ha lasciato l’intervista.