Inter-Milan, San Siro delle grandi occasioni: le coreografie e l’emozione di Adriano | FOTO e VIDEO

E’ in corso la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, a San Siro si affrontano Inter e Milan. E’ una stagione magica per le squadre di Milano, in lotta per la vittoria dello scudetto e candidate anche per la Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato grande fiducia ed è reduce dal blitz sul campo dello Spezia, vittoria anche per i rossoneri contro il Genoa.

A San Siro è presente il pubblico delle grandi occasioni, i tifosi sono stati protagonisti di coreografie mozzafiato. La carica dei supporter ha garantito un inizio di partita su grandi ritmi. Alla stadio è presente anche Adriano, ex attaccante dell’Inter. L’accoglienza è stata strepitosa, il brasiliano si è commosso.