Lau’toro’ a San Siro, l’Inter balla il tango argentino nel derby: 3-0 al Milan e finale di Coppa Italia, è apoteosi nerazzurra

E’ l’Inter la prima finalista di Coppa Italia, si è conclusa la gara di ritorno contro il Milan, un derby che ha regalato tantissime emozioni. La squadra di Simone Inzaghi è tornata su ottimi livelli, il periodo di difficoltà è ormai alle spalle. I nerazzurri sono tornati i principali candidati alla vittoria dello scudetto, in più hanno raggiunto l’ultimo atto della Coppa Italia. La compagine di Stefano Pioli è, invece, in difficoltà, anche nella partita di oggi ha fatto emergere qualche lacuna di troppo, in difesa e in attacco. Pubblico delle grandi occasioni a San Siro, le coreografie sono bellissime.

Sorpresa in casa Inter, Simone Inzaghi si schiera con Correa al fianco di Lautaro Martinez, in panchina Dzeko e Sanchez. Il tecnico Pioli risponde con Giroud e Leao. Partenza super di Lautaro Martinez, il Toro è in giornata di grazia e chiude il primo tempo con una doppietta fantastica. Il Milan può recriminare, è riuscito a creare tante occasioni da gol, ma senza concretizzare.

Nel secondo tempo il Milan entra in campo con il giusto atteggiamento e sembra riaprire la partita: tiro perfetto di Bennacer che supera Handaovic. L’arbitro viene richiamato al Var e annulla il gol per una posizione di fuorigioco di Kalulu considerata attiva. All’82’ la chiude Gosens per il definitivo 3-0. L’Inter in finale, aspetta la vincente tra Juventus e Fiorentina.