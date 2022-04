Terribile serataper Alfredo Trentalange. Il numero 1 dell’Aia è stato coinvolto in un incidente stradale sulla A1 nei pressi di Frosinone. Trentalange si trovava in auto con il designatore della Lega Pro Maurizio Ciampi. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Colleferro. I due hanno riportato delle fratture, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.