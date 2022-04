Rincon operato d’urgenza: l’ex calciatore in gravi condizioni dopo un brutto incidente stradale

Momenti di apprensione per le condizioni di Freddy Rincon: l’ex calciatore del Napoli di Boskoy è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale in Colombia e ha riportato gravi conseguenze.

L’auto su cui si trovava Rincon si è scontrata contro un autobus nei pressi dello stadio Pascual Guerrero e l’ex calciatore è stato subito portato in ospedale, alla clinica Imbanaco di Cali, dove è stato sottoposto subito ad un intervento chirurgico per un brutto trauma cranico. Il 55enne è in progonosi riservata.