Incidente Freddy Rincon: il VIDEO dello schianto con l’autobus

Freddy Rincon, ex calciatore, che ha vestito anche la maglia del Napoli tra le tante squadre, è rimasto coinvolto oggi in un terribile incidente stradale in Colombia. L’auto guidata da Rincon si è scontrata con un autobus e le condizioni del calciatore sono apparse subito gravi, tanto che è stato necessario subito un intervento chirurgico per un brutto trauma cranico.

Sui social iniziano a circolare le immagini dello schianto: un impatto violentissimo quello tra l’auto di Rincon e l’autobus.