Immagini shock dall’Argentina! Il ‘Toto’ Salvio investe l’ex moglie e scappa: è ricercato | VIDEO

Arrivano dall’Argentina delle immagini davvero sconvolgenti. Una donna si avvicina ad un’auto per parlare col conducente e viene investita. La donna in questione è Magalì Aravena, ex moglie del calciatore argentino Eduardo Salvio, giocatore del Boca Juniors e della Nazionale albiceleste.

L’ex moglie del “Toto” ha trovato il giocatore in auto con un’altra donna, si è avvicinata al finestrino per chiedergli di parlare ma è stata investita, trascinata per qualche metro e ferita ad un ginocchio.

“Alla data, ora e luogo indicati, il personale di intervento viene chiamato da una donna travolta dal compagno, che è fuggito. La denunciante afferma di essere la moglie del sig. Eduardo Antonio SALVIO da 10 anni e che a seguito della relazione hanno avuto due figli. Che per una settimana entrambe le parti hanno deciso di prendersi una pausa nella relazione e che la deponente insieme ai suoi due figli è andata a vivere qualche giorno in un appartamento nella città di Olivos. Alle 00:50 circa, con l’intenzione di parlare con il compagno, si reca presso la casa coniugale e quando arriva sul posto osserva la presenza del marito accompagnato da una signora all’interno del loro veicolo privato. La dichiarante si trova proprio davanti all’auto in questione chiedendo di parlare, momento in cui il Sig. SALVIO, con l’intenzione di lasciare il luogo, inizia ad avanzare, quando la denunciante viene colpita con la ruota anteriore del veicolo sulla gamba destra, cadendo sull’asfalto, provocando un’abrasione all’altezza del ginocchio destro ben visibile. Approfittando di questa situazione, il Sig. SALVIO effettua una retromarcia per fuggire dal luogo, uscendo dalla vista. La denunciante è stata assistita da un’ambulanza, con diagnosi di trauma da flessione dell’arto inferiore destro“, questo è il verbale diffuso dalle autrità.

Intanto, di Salvio non si hanno tracce: il giocatore è infatti scappato e le autorità lo stanno ricercando. Le telecamere di sicurezza della zona, Puerto Madero, un barrio di Buenos Aires, hanno ripreso tutta la scena, che da qualche ora circola su tutti i notiziari locali e sui social.

Magalì, modella e imprenditrice, e Salvio si sono separati una settimana fa circa: lei vive in un appartamento a Olivos insieme ai due figli, mentre l’ex marito è rimasto nella sua casa di Puerto Madero.